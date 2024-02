Cidade Estrutural recebe projeto Mulher nas Cidades nesta segunda (19)

Na área da saúde, a população feminina vai receber consulta médica básica, com direito à aferição de pressão, colesterol, tipagem sanguínea

A Cidade Estrutural vai receber, a partir da próxima segunda-feira (19), o projeto itinerante Mulher nas Cidades. As atividades, que se estendem até a sexta-feira (23), acontecerão no Setor Central, ao lado da Administração Regional. A iniciativa, que começou em Santa Maria, oferecerá serviços gratuitos como atendimentos na área de saúde, emissão de documentos, consultoria jurídica cível e familiar, cursos de qualificação profissional e palestras, entre outros.

Da Estrutural (19 a 23 de fevereiro) segue para o Paranoá (4 a 8 de março); Itapoã (11 a 15 de março), Ceilândia (18 a 22 de março), Samambaia (8 a 12 de abril). Guará (22 a 26 de abril), Arapoanga (6 a 10 de maio), Planaltina (13 a 17 de maio), Sobradinho II ( 20 a 24 de maio), Brazlândia (3 a 7 de junho), São Sebastião (24 a 28 de junho).

Os serviços serão divididos em sete eixos de segmentos específicos. Na área da saúde, a população feminina vai receber consulta médica básica, com direito à aferição de pressão, colesterol, tipagem sanguínea. As mulheres também receberão atendimento psicológico, orientação odontológica para prevenir doenças bucais, aplicação de flúor e distribuição de material de higiene e escovação assistida.

No eixo da saúde, as interessadas ainda poderão participar de palestras sobre prevenção de doenças como o câncer de mama e útero, uso abusivo de drogas, planejamento familiar e gravidez na adolescência, com a entrega de preservativos a fim da conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis.

No eixo 2, de desenvolvimento social, serão realizadas emissões de documentos fundamentais como o Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira do idoso, título de eleitor, entre outros, além de orientação sobre os benefícios sociais oferecidos pelo Governo do Distrito Federal. Palestras sobre prevenção a acidentes no trânsito, domésticos, meio ambiente e violência contra a mulher.

Cursos de qualificação profissional nas áreas de manicure, pedicure, corte de cabelo, design de sobrancelhas e cílios, corte e costura, culinária básica e confeitaria, serão os motes do eixo 3, de desenvolvimento econômico e trabalho, onde também haverão palestras sobre empoderamento feminino, educação financeira, empreendedorismo e cooperativismo.

No eixo 4, de Justiça e Cidadania, as mulheres receberão consultoria jurídica e poderão tirar dúvidas a respeito de seus direitos sobre tutela dos filhos, divórcio, separação litigiosa, audiência de conciliação e direito da criança e do adolescente. Além de orientação sobre defesa do consumidor e regularização fundiária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto as mães recebem atendimento, as crianças poderão participar de jogos educativos, salas de leitura, oficinas pedagógicas e teatrais, no eixo 5, voltado para a educação.

Oficinas de economia criativa, empreendedorismo em indústrias criativas, marketing digital, artesanato e sustentabilidade e sessões voltadas para a qualidade de vida e bem-estar, completam a programação.

As inscrições podem ser feitas on-line no site ou presenciais nas Administrações Regionais.

Serviços confirmados

Eixo – Saúde

• Consultas médicas básicas

• Medição da pressão arterial

• Distribuição de preservativos

• Exame de vista

• Palestra sobre prevenção do uso abusivo de drogas

• Orientação psicológica

• Aplicação de flúor dentário

• Distribuição de kits de higiene dental

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eixo – Desenvolvimento social

• Palestra sobre violência contra a mulher

Eixo – Desenvolvimento econômico e trabalho

• Curso de corte de cabelo

• Curso de designer de sobrancelha

• Curso de manicure e pedicure

• Curso de designer de cílios

• Curso de culinária básica e confeitaria

• Curso de corte e costura

Cursos com carga horária de 20h, sendo 4 horas por 5 dias.

• Palestra de empoderamento feminino

• Palestra de educação financeira

• Palestra de empreendedorismo

• Palestra de cooperativismo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eixo – Justiça e Cidadania

• Orientação jurídica

Eixo – Educação

• Sala de jogos educativos

• Palestra sobre a importância dos estudos para toda a sociedade

• Oficinas pedagógicas

• Oficinas de teatro – 1h por dia durante 4 dias.

Eixo – Cultura e Economia Criativa

• Oficina de economia criativa – 1 oficina por dia

• Oficina de empreendedorismo em indústrias criativas

• Oficina em artesanato e sustentabilidade

• Oficina em marketing digital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eixo – Qualidade de vida e bem-estar

• Sessões de ginástica

• Sessões de dança

• Espaço para jogos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as datas e locais de chegada do Mulher nas Cidades na sua região:

Estrutural (19 a 23/2)

Endereço: Setor Central, Área Especial 5 s/n – Estrutural (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Paranoá (4 a 8/3)

Endereço: Praça Central, s/n—lt 1 – Paranoá (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Itapoã (11 a 15/3)

Endereço: Quadra 378, Conjunto A, área nº 01 lote 04 Del Lago – Itapoã (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Ceilândia (18 a 22/3)

Endereço: QNM 13, Módulo B – Ceilândia (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Samambaia (8 a 12/4)

Endereço: Centro Urbano – Samambaia Sul (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Guará (22 a 26/4)

Endereço: QE 25 Guará II (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Arapoanga (6 a 10/5)

Endereço: Loteamento Portal do Amanhecer – Vila Nossa Sra. de Fátima – Aarapoanga (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Planaltina (13 a 17/5)

Endereço: Setor administrativo, Avenida Uberdan (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Sobradinho II (20 a 24/5)

Endereço: AR 9 Quadra—Sobradinho II (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Brazlândia (3 a 7/6)

Endereço: St. Tradicional Q 16—Brazlândia (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

São Sebastião (24 a 28/6)

Endereço: Q. 101 Conjunto 08—São Sebastião (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h