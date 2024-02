PCDF prende suspeito de traficar de drogas no Gama

A ação policial teve início após o recebimento de uma denúncia anônima pelo disque-denúncia 197

Na última quarta-feira (15), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do trabalho investigativo da 14ª Delegacia de Polícia, realizou a prisão de um homem de 27 anos pelo crime de tráfico de entorpecentes, na Região Administrativa do Gama/DF.

Os policiais prontamente se deslocaram até o local indicado e abordaram um usuário, que foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Posteriormente, o suspeito foi abordado e detido em flagrante.

Durante as buscas na residência do indivíduo, os policiais encontraram diversos itens relacionados ao tráfico de drogas, incluindo um caderno de contabilidade de transações, porções de ecstasy, haxixe e skank, uma balança de precisão, máquinas de pagamento, cartões de crédito, aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo, uma faca e a quantia de R$ 1.264 em notas diversas e moedas.

Todas as substâncias ilícitas foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística para exame pericial.