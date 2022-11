Chuva intensa causa ocorrências na região do Plano Piloto

Algumas ocorrências ainda estão em andamento

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o atendimento de ocorrências relativas às chuvas no início da noite de quarta-feira (16). Totalizando 23 ocorrências variadas que aconteceram após chuvas intensa no Plano Piloto e regiões.

A região mais afetada foi o Plano piloto com registro de 14 ocorrências de queda de árvores .

Também há registro de queda de árvores na região do Lago Sul, Ceilândia e Brazlândia. Registro de esgotamento na região do Gama, Taguatinga e Ceilândia.

