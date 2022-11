Acamada, idosa do Recanto das Emas deixa de receber fraldas geriátricas

O filho que cuida de Maria José conta, em entrevista ao JBr, que a família tem passado por mais dificuldades financeiras desde que a mãe perdeu o benefício

Maria José Barbosa de Lima, de 76 anos, sofre de obesidade, problemas musculares e dores na coluna há 10 anos. Há quatro, sofreu um acidente no banheiro de casa e, desde então, não consegue levantar da cama sem ajuda. Moradora do Recanto das Emas, Maria José recebia fraldas geriátricas por meio dos serviços da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 da região, mas o fornecimento foi interrompido desde julho deste ano.

Roberto de Lima, de 48 anos, filho que cuida de Maria José, conta à reportagem do Jornal de Brasília que a família tem passado por mais dificuldades financeiras desde que a mãe perdeu o benefício das fraldas. “Eu não estou aguentando mais, não sei o que fazer. Estou desempregado e não posso arrumar um emprego porque estou cuidando dos meus pais. Eles são aposentados, mas o dinheiro não está dando nem para pagar água e luz”, explica. “Está difícil. Ontem mesmo não tinha nada para comer”, afirma, emocionado.

O homem relata que não é a primeira vez que busca ajuda da imprensa para relatar o caso da mãe. Mesmo assim, até hoje, não conseguiu comprar uma cadeira de rodas para que Maria José possa ter mais qualidade de vida. “Eu, que sou filho, fico vendo o sofrimento dela e me sinto inútil, sem poder fazer nada.”

Fotos enviadas ao JBr

O que diz a SES

A Secretaria de Saúde disse à reportagem que Maria José recebe os medicamentos necessários e é atendida regularmente na UBS 2 do Recanto das Emas, inclusive com visitas médicas domiciliares. Mas, durante a renovação do relatório médico, a equipe da UBS constatou que a paciente “não se enquadrava mais no Código Internacional de Doenças (CID-10) para recebimento das fraldas geriátricas”. Perguntada a respeito do diagnóstico que desqualificou a idosa a receber as fraldas, a SES declarou que estas informações não podem ser repassadas.

Doações

Roberto pede ajuda para continuar comprando as fraldas geriátricas da mãe e, quem sabe, conseguir uma cadeira de rodas. O filho dispobiliza a chave pix caso alguém se interesse em ajudar a família. O número de celular é o mesmo da chave. Os dados são:

(61) 98565-6846 – celular

Roberto Barbosa de Lima

Itaú Unibanco S.A.