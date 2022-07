CEUB oferece acompanhamento nutricional de baixo custo à comunidade

Atendimentos incluem desde a avaliação do paciente à elaboração de plano nutricional e acompanhamento quinzenal

Que a alimentação é fundamental para a nossa qualidade de vida todo mundo sabe. Por essa razão, o Centro Universitário de Brasília (CEUB) oferece à comunidade atendimento nutricional por R$40. “O acompanhamento nutricional previne e trata várias doenças crônicas, promove benefícios diversos, como maior qualidade de vida, emagrecimento, hipertrofia, reeducação muscular, melhora do desempenho esportivo”, afirma Karina Aragão, coordenadora do curso de nutrição do CEUB.

As consultas são realizadas de segunda a quinta-feira, nos períodos matutino (8h15 às 9h45) e vespertino (14h às 15h). Após a avaliação do paciente, a entrega do plano alimentar é feita em 15 dias, com a possibilidade de acompanhamento quinzenal após o início da reeducação alimentar. De acordo com Karina, o objetivo é proporcionar aos alunos de estágio do curso de nutrição contato com a prática ambulatorial. “Nesses atendimentos, os alunos fazem desde anamnese alimentar, avaliação antropométrica, diagnóstico nutricional e depois elaboram o plano alimentar do paciente”, explica a coordenadora.

Ainda segundo a responsável pelo curso, o público vai desde crianças, gestantes, adultos, adolescentes, idosos, esportistas e atletas, ou seja, todos que precisam de atendimento nutricional. O atendimento é realizado por estudantes de nutrição a partir do quinto semestre do curso, sob a orientação de um nutricionista que acompanha todo o trajeto do aluno, desde o atendimento até a montagem do plano alimentar. “O plano alimentar do paciente é montado de modo personalizado, a partir das análises feitas nas consultas e necessidades nutricionais do atendido”, finaliza Karina Aragão.

Os interessados podem agendar as consultas por telefone, WhatsApp ou presencialmente, no Edifício União.

Serviço:

Local: Edifício União – SCS Quadra 01, Ed. União, 1° Andar

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 18h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações e marcação de consultas: (61) 3966-1664 e WhatsApp: (61) 9965-6479