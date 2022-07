Equipe de jiu-jistu de Taguatinga precisa de apoio para competir no Rio de Janeiro

O projeto social quer levar crianças para Campeonado Sul-Americano, mas esbarra na falta de patrocinadores

Tão pequenos e já com tantas medalhas penduradas no pescoço. Essa é a realidade de algumas crianças que participam do projeto Transformando Vidas, de jiu-jitsu, do Centro de Treinamento Haroldo Ribeiro (CTHR), em Taguatinga, que funciona de maneira completamente gratuita.

Com tanto talento na caixinha, neste ano o CT decidiu fazer as crianças voarem e, assim, inscreveu equipes em competições regionais e nacionais. A ideia deu certo: ainda estamos em julho e já voltaram campeões e vice-campeões de seis competições, entre elas o Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu e International GDF Cup.

Vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jistu, Letícia Lobão, 11 anos, treina desde os cinco anos de idade. A dedicação rendeu a ela sete medalhas de campeonatos brasilienses e um ouro no CUP Goiânia. O irmão mais novo segue o mesmo caminho. Luiz Carlos Lobão, 5 anos, já foi quatro vezes campeão brasiliense e vice-campeão no mesmo campeonato goiano que a irmã.

Foto: Divulgação

O próximo desafio da duplinha e de outras 24 crianças já tem data marcada: 20 e 21 de agosto, no Rio de Janeiro, no Campeonato Sul-Americano de Jiu Jitsu. Porém, os competidores estão perdendo para um adversário importante: a falta de recursos para a viagem.

Para tentar arrecadar fundos, vale de tudo: tem vaquinha online, venda de rifas e ajuda de parentes. Mas ainda é pouco para custear passagens e hospedagem. Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato com o CT pelo número (61) 98417-3991 ou pelas redes sociais: @ctharoldoribeiro.

