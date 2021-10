Cerrado Tour Lago Oeste promove dia de imersão na natureza

Evento na semana do dia das crianças contará com trilha botânica, visita à vila das abelhas sem ferrão, banho de cerrado, comida de fazenda, cachoeira e pôr do sol

Na semana do dia das crianças, o Lago Oeste oferecerá mais uma oportunidade com foco no turismo de experiência, tendência que cresce no Brasil e no mundo para quem busca aprendizado, contemplação e descanso. No domingo (10), a Trilha do Calango e o Sítio Titara vão oferecer um dia de imersão na área mais ecológica do Distrito Federal.

O dia vai começar na Trilha do Calango, espaço de eventos, hospedagem e turismo de vivência. A partir das 8h será realizado o café da manhã com produtos da região e sabores do cerrado. Em seguida, os participantes seguirão para o “Banho de cerrado”, que consiste em uma experiência sensorial vivida dentro do cerrado com frutos e plantas para explorar todos os sentidos – olfato, tato, visão e paladar. É realizada uma trilha de 1km (nível leve) com identificação botânica, paradas em pontos contemplativos, como no mirante que tem vista para Apa de Cafuringa, Pedreira, Arena de Pedra.

Foto: Renato Braga/Setur DF

Ainda terá uma degustação de sorvetes com sabores do cerrado e parada na Ducha da Onça para se refrescar. Para completar o passeio, também vai acontecer a visita monitorada na Vila das Abelhas Nativas sem Ferrão com degustação de méis.

Em seguida, às 12h, o grupo segue para o Sítio Titara para o almoço com comida de fazenda. Após o banquete, das 14h às 18h, os participantes terão a tarde livre para relaxar com um banho na cachoeira e admirar o pôr do sol na sede.

Devido a pandemia, as vagas para participar serão limitadas a 25 pessoas. Todos os protocolos de segurança serão seguidos. Será obrigatório o uso de máscara e as atividades serão realizadas com o distanciamento necessário e ao ar livre. Para fazer a sua reserva, entre em contato com o número 61 9 9803-5085.

Serviço:

Cerrado Tour Lago Oeste

Onde: Trilha do Calango e Sítio Titara

Quando: Domingo (10), das 8h às 18h

Para reservas e mais informações: 61 9 9803-5085 / @trilhadocalango