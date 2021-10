Ibaneis quer vacinar todo o DF até o fim do ano

Ibaneis Rocha não sinalizou uma data, mas afirmou: “Eu espero que seja mais rápido”

Durante o lançamento de programas de apoio ao empreendedorismo, em Ceilândia (DF), o governador Ibaneis Rocha disse acreditar que toda a população estará vacinada até o fim de 2021. “Somente com a população vacinada, nós vamos ter a tranquilidade de voltar à normalidade”, afirmou.

A Secretaria de Saúde do DF informou, na terça-feira (5), que espera vacinar todo o DF até o fim de 2021.

Ibaneis Rocha não sinalizou uma data, mas afirmou: “Eu espero que seja mais rápido”.

Covid no DF

Após ter 3.016 casos adicionados a contagem em apenas um dia, o Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 683 novos diagnósticos de Covid-19 e 10 mortes. Desde o início da pandemia, 502.732 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 95,8% (481.692) deste número estão recuperados. Do total de casos, 10.537 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

Se mantendo alto, o Índice de Transmissibilidade está em 1,15. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Em momento mais crítico da pandemia, o índice chegou a 1,38.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (54.660), Plano Piloto (50.423) e Taguatinga (39.082). A maior taxa de mortalidade é em Santa Maria (449), com 3,1%.

Antecipação de 2ª e 3ª doses da Pfizer e AstraZeneca

Nessa quarta-feira (6), Ibaneis anunciou a antecipação das segundas e terceiras doses das vacinas contra a covid-19 Pfizer e a AstraZeneca. A medida começa a valer a partir desta sexta-feira (08).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o governador, a antecipação da dose de reforço vale para pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há mais de seis meses.

Além da terceira dose, aqueles que tinham a segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca marcadas para até o dia 5 de novembro também poderão buscar os postos para tomar.