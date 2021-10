Matrículas para 2022 na rede pública podem ser feitas pelo 156

Apesar de o prazo ir até dia 24 de outubro, a Secretaria de Educação recomenda que os interessados aproveitem que o período inicial é mais tranquilo e não deixem para fazer a inscrição na última hora

Começou nesta terça-feira (5), o atendimento pelo número 156 de novos estudantes da rede pública para o ano letivo de 2022. O sistema já recebeu 9.507 inscrições, desse total apenas 300 foram realizadas pela telematrícula.

Apesar de o prazo ir até dia 24 de outubro, a Secretaria de Educação recomenda que os interessados aproveitem que o período inicial é mais tranquilo e não deixem para fazer a inscrição na última hora.

Para fazer a matrícula pelo telefone, o interessado só precisa discar o número 156 e escolher a opção 2. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Pelo site, as inscrições podem ser feitas durante as 24 horas do dia.

Quem pode se inscrever

As inscrições para o ano letivo de 2022 são somente para novatos da rede pública na educação infantil (pré-escola), no ensino fundamental e no ensino médio.

A idade mínima para matrícula é de 4 anos completados até 31 de março de 2022. No ato do cadastro, o interessado precisa informar o número de CPF do estudante que será inscrito e o CEP da residência em que mora ou do local de trabalho dos pais ou responsáveis.

Com essas informações, a Secretaria de Educação vai realizar o cruzamento de dados e direcionar os novos estudantes preferencialmente para unidades escolares na região do CEP apresentado na inscrição, seja onde ele mora, seja onde trabalham os pais ou responsáveis.

Resultado

A previsão é de que o resultado seja divulgado em 21 de dezembro de 2021, também pelo site. As matrículas deverão ser efetivadas de 4 a 11 de janeiro de 2022. A secretaria divulgará posteriormente as orientações e os documentos necessários.

Estudantes especiais

O cadastro e a triagem de novos estudantes especiais, como também o remanejamento dos que já são matriculados em escolas da rede pública de ensino do DF, serão realizados de 4 a 29 de outubro.

No caso de inscrição e triagem, os interessados devem se dirigir à regional de ensino mais próxima da casa ou do trabalho dos pais ou responsáveis. Para remanejamento (transferência de uma escola pública para outra), é necessário ir à secretaria da unidade escolar onde o estudante está matriculado.

As regionais estão adotando os protocolos de segurança, como distanciamento e uso de máscaras, para atendimento às famílias.

Matrícula para quem já estuda na rede pública

A renovação da matrícula de estudantes da rede pública de ensino para o próximo ano letivo é automática para aqueles que são frequentes. Dessa forma, cabe às secretarias escolares realizar a confirmação de matrícula desses alunos.

Para os estudantes que desejam mudar de uma instituição pública de ensino para outra, o remanejamento escolar ocorrerá de 8 a 11 de novembro, diretamente na escola onde o estudante está matriculado.

Creche

Os pais ou responsáveis pelas crianças matriculadas em creches públicas e parceiras da Secretaria de Educação que desejarem o atendimento em uma unidade escolar diferente da indicada para o ano letivo de 2022 devem fazer nova inscrição. O cadastro poderá ser feito de 5 a 24 de outubro, por meio da Central de Atendimento ao Cidadão – 156, opção 2.

Caso optem por dar continuidade ao atendimento na rede pública de ensino na escola indicada após a creche onde está matriculado, não é necessário efetivar nova inscrição por parte dos pais ou responsáveis.

Atenção – no caso das crianças matriculadas via Cartão Creche, TODAS precisam ter nova inscrição.

Com informações da Agência Brasília