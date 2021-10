O lixo eletroeletrônico que não é destinado corretamente, muitas vezes, recebe um tratamento inadequado que põe em risco a saúde de milhares de pessoas ao redor do globo.

Pensando nisso, o DF Plaza Shopping e a loja Zap Inova se unem para tornar o centro comercial mais um ecoponto de descarte de lixo eletroeletrônico, que será coletado e reciclado pela empresa Zero Impacto, especializada em logística de resíduos.

O ecoponto está instalado no primeiro piso do shopping e nele podem ser descartados computadores (desktop e notebooks), aparelhos de telecomunicação, impressoras e scanners, componentes periféricos avulsos , nobreaks e estabilizadores de tensão. O ecoponto não recebe lâmpadas, e nem monitores de tubo.

O lixo é recolhido mensalmente e, ao chegar na Zero Impacto, o material passa por uma triagem que separa os itens inservíveis dos que ainda estão em funcionamento e que podem ser reutilizados.

DF Plaza shopping tem ecoponto para descarte de lixo eletroeletrônico

Os servíveis são testados e, caso estejam aptos para o reuso, são destinados à inclusão digital. Iniciativa que fomenta a democratização da informática, com a garantia de tornar quaisquer dados remanescentes inacessíveis, em parceria com o Comitê de Democratização da Informática no DF e Entorno.

Ainda assim, a Zero Impacto oferece a opção de destruição física de qualquer item capaz de armazenar informação.

“Ainda bem que o mundo está em transformação e que as pessoas estão mudando seus hábitos de consumo. Cada vez mais, elas buscam comprar de empresas que se preocupam com o nosso meio ambiente finito e limitado. O DF Plaza Shopping é um empreendimento que preocupa com o meio ambiente e agora será, também, um dos pontos para descarte de lixo eletrônico, em Águas Claras”, reflete e explica Diogo Pipas, gerente de marketing do shopping.

Diogo Pipas, gerente de marketing do shopping

Zero Impacto

A empresa foi a primeira em Brasília a oferecer possibilidade de descarte de lixo eletroeletrônico para a população, pioneira na implantação de ecopontos desde 2010, e hoje conta com 18 (dezoito) pontos de coleta espalhados pela cidade. Saiba mais nos canais digitais da empresa.

Serviço

DF Plaza Shopping – Ecoponto para lixo eletroeletrônico

Piso 1 – Descartes no horário de funcionamento do shopping

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/

@dfplazashopping

Rua Copaíba, – Águas Claras

Funcionamento das lojas: De segunda a sábado, das 10 às 22 horas | Domingos e feriados das 14 às 20 horas

Funcionamento de alimentação: De segunda a domingo, das 11 às 23 horas