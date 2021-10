Sol Nascente recebe projeto Sejus Mais Perto do Cidadão

No local, a população também poderá contar com os cursos de profissionalização para agente de portaria, recepcionista e confeitaria

Nesta sexta-feira (08) e sábado (09), a região do Sol Nascente irá receber o projeto Sejus Mais Perto do Cidadão, onde serão oferecidos diversos serviços públicos, como o Na Hora, Procon assistência jurídica, emissão gratuita de RG, além de atividades de lazer para crianças, corte de cabelo, atendimentos com médico, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos .

Esta ação ocorrerá com foco na campanha internacional do Outubro Rosa e terá a Carreta da Mulher para oferecer atendimentos de conscientização, orientação e prevenção ao Câncer de Mama.

No local, a população também poderá contar com os cursos de profissionalização para agente de portaria, recepcionista e confeitaria. Os interessados devem acessar o site da Sejus (cursos.sejus.df.gov.br) e fazer a inscrição. Também haverá apresentações culturais e venda de produtos orgânicos e pães produzidos por socioeducandos, e muito mais.

Ao longo das últimas 14 edições, o Sejus Mais Perto do Cidadão realizou mais de 80 mil atendimentos à população, passando por Candangolândia, Paranoá, Planaltina, Brazlândia, Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo, Sol Nascente/Pôr do Sol, Itapoã, Ceilândia, Rodoviária do Plano Piloto, Estrutural, Samambaia e Paranoá.

Veja local e horários:

Evento: Programa Sejus Mais Perto do Cidadão

Data: sexta-feira (8) e sábado (9)

Horário: sexta (9h às 17h) e sábado (9h às 13h)

Local: Escola JK – quadra 500, Área Especial 01, trecho 01