Celina Leão reúne deputados distritais e federais para debater alinhamento da base

Deputados distritais e federais participaram, nesta segunda-feira (14), de um almoço na Residência Oficial da Vice-Governadoria, com a governadora interina Celina Leão (PP). Entre os assuntos tratados está o alinhamento da base do Palácio do Buriti, na Câmara Legislativa e um olhar mais apurado para as eleições do ano que vem.

Entre os que confirmaram presença no encontro estiveram os distritais governistas João Cardoso (Avante), Daniel de Castro (PP), Jorge Vianna (PSD), Pepa (PP), Hermeto (MDB), Thiago Manzoni (PL), Martins Machado (Republicanos), Eduardo Pedrosa (União Brasil), Iolando Almeida (MDB), Rogério Morro da Cruz (PRD), Roosevelt Vilela (PL), Jane Klebia (MDB), o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (MDB), e Daniel Donizet (MDB).

O encontro contou, ainda, com a presença dos deputados federais Bia Kicis (PL), Júlio César e Gilvan Máximo (ambos do Republicanos).

De acordo com um parlamentar que preferiu não se identificar, o encontro ocorreu para alinhar alguns pontos, como projetos para os anos de 2025 e 2026, além de fortalecer a base na Câmara Legislativa. O distrital preferiu não entrar em detalhes sobre os pontos levantados, mas garantiu que o movimento tem relação com a eleição do ano que vem.

Outro deputado da Câmara Legislativa, por sua vez, afirmou que esses encontros são normais e que nem sempre o assunto é “política”. De acordo com ele, os deputados não fizeram discursos, mantendo apenas conversas informais. “Sempre que a Celina assume [o governo], esses almoços são comuns. Não tem nada demais. O Ibaneis [Rocha, governador do Distrito Federal], quando está em Brasília, costuma fazer também”, afirma o parlamentar governista.

Cardápio

Segundo os deputados, foram servidos três tipos de carnes diferentes: carne ao molho madeira, strogonoff de frango e, para quem está fazendo jejum de carnes quentes durante a Quaresma, peixe. “Não comi de tudo, mas a comida foi simples”, contou um dos distritais.

Colégio de Líderes

Por coincidência, a reunião do Colégio de Líderes, que define a pauta de votação da semana, foi cancelada pelo presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (MDB). Um dos distritais informou que, independentemente do encontro com Celina Leão, não há na pauta matérias polêmicas que necessitem de discussão para ir ao plenário.

A Ordem do Dia — lista de projetos que vão à votação — deverá ser a mesma da semana passada. “Se tiver quórum, pode ser que votemos algum projeto de deputado.”