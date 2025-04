Cursos de enfermagem e medicina da Escs obtiveram nota máxima no Enade 2023

Os cursos de enfermagem e medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) e integrada à Universidade do Distrito Federal (UnDF), obtiveram a nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2023 (Enade).

Aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), a avaliação é a principal ferramenta para medir a qualidade dos cursos de graduação no Brasil, sendo direcionada aos alunos que estão concluindo a faculdade.

O objetivo é avaliar tanto os conhecimentos específicos da área de formação quanto competências gerais, como ética, cidadania e pensamento crítico.

Ao conquistar nota 5 no Enade, a Escs alcança a nota máxima atribuída pelo MEC e reafirma o seu papel como referência na educação pública em saúde. “É o resultado de um projeto pedagógico sólido, do envolvimento dos estudantes, da qualificação do corpo docente e da integração com a rede pública de saúde”, avalia a diretora da escola, Viviane Peterle. “É o reconhecimento de uma instituição que alia teoria e prática com compromisso ético, científico e social”.

Ela lembra, ainda, que a Escs segue há mais de 20 anos formando profissionais altamente preparados para atuar com excelência no SUS e enfrentar os desafios reais da saúde brasileira.

Sobre o exame

Realizado pelo Inep desde 2004, o Enade faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), ao lado da avaliação de cursos de graduação e da avaliação institucional. Assim, o chamado “tripé avaliativo” permite analisar a qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior no Brasil. Além das provas, os estudantes respondem um questionário que é utilizado como base nos cálculos dos indicadores de qualidade da educação superior.

A participação no exame é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados em cursos de bacharelado e superiores de tecnologia das áreas selecionadas a cada edição. A regularidade do estudante em relação ao Enade é registrada no histórico escolar e pode impactar sua situação acadêmica.

*Com informações da Escs