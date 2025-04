Audiência pública debate licenciamento para subcentro urbano do Recanto das Emas

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (14) o aviso de audiência pública para apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança (Rivi) do empreendimento Subcentro Urbano, nas quadras 100 a 300, localizado na Região Administrativa do Recanto das Emas.

O empreendimento Subcentro Urbano fica nas quadras 100 a 300 do Recanto das Emas | Imagem: Brasília Ambiental

O evento será promovido pelo Instituto Brasília Ambiental, em formato presencial, no dia 13 de maio (terça-feira), com início às 19h30, no auditório da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, situada na Quadra 203, Lote 32, na Avenida Recanto das Emas.

“As audiências públicas são uma oportunidade para que o órgão executor das políticas ambientais receba críticas, sugestões e contribuições, e para que o empreendimento reflita o olhar da sociedade sobre ele. A participação da população é muito importante para a tomada de decisões”, explica a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, também ressaltou a importância do envolvimento da comunidade nessas iniciativas: “As audiências visam proporcionar maior participação popular nas tomadas de decisões. Quando a comunidade se informa, opina e contribui, os gestores públicos podem conduzir os processos decisórios com mais legitimidade”.

Os estudos, documentações e o regulamento do evento já estão disponíveis ao público em geral. Clique aqui e confira.

As instruções relativas aos canais de transmissão e os procedimentos para acesso e participação serão divulgadas com, no mínimo, cinco dias de antecedência da data de realização, no site do Brasília Ambiental.

*Com informações do Brasília Ambiental