Ceilândia volta a receber oficina do Pdot

A Ceilândia sediará, na próxima semana, mais uma oficina participativa da revião do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot). O evento acontecerá no dia 18, às 9h, no Centro de Ensino Médio (CEM) 03.

Esta será a 45ª oficina organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh-DF). Ceilândia já havia recebido uma em julho. No entanto, devido à sua posição como uma das regiões mais populosas do Distrito Federal, a secretaria reconheceu a importância de levar a iniciativa de volta ao local, com o objetivo de coletar novas sugestões para melhorar a qualidade vida na região e resolver os principais desafios em Ceilândia.

As propostas apresentadas serão analisadas e consideradas na elaboração do novo texto do Pdot, que é a lei responsável por orientar o desenvolvimento do Distrito Federal pelos próximos 10 anos.

A participação da sociedade na elaboração dessa lei é fundamental, conforme explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco. “É no Plano Diretor que são definidas as áreas de oferta habitacional, de preservação ambiental, de regularização, áreas prioritárias para certos tipos de investimento, além das áreas urbanas e rurais”.

Para o líder comunitário da Ceilândia, João Gomes, o Pdot poderá influenciar no desenvolvimento da região na questão da organização, impedindo que o crescimento ocorra desordenadamente. “É importante que o cidadão se conscientize sobre como é o funcionamento do Plano Diretor, para entender, respeitar e dar suas sugestões para o desenvolvimento da cidade”, ponderou.

Se você também deseja participar ativamente das melhorias em sua região, a oficina é uma excelente oportunidade. Além disso, ela será transmitida no canal da secretaria no YouTube, chamado Conexão Seduh.

Quem pode participar?

Todas as pessoas interessadas em discutir o planejamento urbano e o futuro da cidade, independentemente da faixa etária e gênero, podem participar das oficinas de todas as regiões administrativas. Basta comparecer nas datas e horários marcados.

Este ano, estão previstas 55 oficinas participativas com a população do DF. Confira o calendário completo.

A Seduh também tem recebido as contribuições da população para a revisão do Pdot por meio de um formulário virtual de participação individual, disponível neste link.

Para obter mais informações, acesse o site www.pdot.seduh.df.gov.br.

Serviço

→ Ceilândia

Data: 18 de novembro (sábado)

Horário: 9h

Local: Centro de Ensino Médio (CEM) 03 de Ceilândia, na QNM 13, Ceilândia Sul

Acesso virtual: pelo YouTube no canal Conexão Seduh

Próximas oficinas

→ 23 de novembro, às 19h, para a Região Administrativa do Guará

→ 25 de novembro, às 9h, para a Região Administrativa de São Sebastião

→ 28 de novembro, às 19h, para segmento de Igualdade Racial

As informações são da Agência Brasília