Capital se reforça com jogador formado com Neymar

Lateral Weriton teve passagem pelo futebol Europeu

Na rotina de anúncios para a disputa do Candangão 2024, o Capital anunciou a contratação do lateral-direito Weriton, de 31 anos. O defensor é cria da base do Santos (SP), juntamente com Neymar, e chega para reforçar a ala do Tricolor do Distrito Federal sob o comando do técnico Paulinho Kobayashi. A exemplo do latreral-esquerdo Renan Luis, contratado no último doa 31 de outubro, Weriton também passou pelo Manaus (AM).

“Seguimos a proposta de buscar atletas alinhados com os objetivos e com o planejamento da equipe. Trata-se de um perfil que vem de encontro com o que estamos pensando para a temporada. Então, acreditamos que vai ser um nome muito importante para o elenco”, destaca o diretor de Futebol do Capital, Gustavo Cartaxo.

Weriton ainda contabiliza atuações por Santa Cruz, Marcílio Dias, Cuiabá, Cianorte e diversos times do interior paulista, entre outras equipes. Neste ano, disputou a Série C do Brasileirão pelo Pouso Alegre, de Minas Gerais.

O lateral chegou a atuar ao lado de Neymar na Seleção Brasileira Sub-16. Como fez base na Vila Belmiro, o atleta já tinha parceria com o astro do futebol mundial no próprio Alvinegro Praiano.

Ganhando forma

Weriton é mais um nome na lista do Capital para a disputa do Candangão 2024. Recentemente, a aposta do Tricolor do DF foi na base, com a renovação do atacante Leozynho e a promoção dos Crias do Coruja Rian Pablo (atacante) e Rchard Wilham (volante).

O time a ser comandando pelo técnico Paulinho Kobayashi, campeão Brasileiro invicto da Série D do Brasileirão pelo Ferroviário (CE), conta também com os atacantes Wallace Pernambucano e Kadu Barone, os zagueiros Éder Lima e Luiz Domingues, os meio-campistas Jailson e Romarinho, é o goleiro Luan, melhor do Candangão passado, que também renovou o contrato com o Capital.