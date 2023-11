Força do comércio é lembrada pelo governador em aniversário de shopping

Chefe do Executivo também esteve em baile beneficente no Lago Sul na noite desta quarta-feira (8)

O governador Ibaneis Rocha enalteceu os empresários e comerciantes do Distrito Federal durante a festa de 40 anos do ParkShopping nesta quarta-feira (8). O empreendimento pertencente à rede Multiplan, uma das maiores do país, está presente em Brasília desde 1983.

“Esse momento é muito importante para o Distrito Federal. Sou nascido aqui e, quando o ParkShopping surgiu, isso representou um sonho para todos nós, foi uma inspiração e um sinal de que Brasília estava crescendo de verdade. Isso nos deixa orgulhosos da nossa cidade”, afirmou o governador Ibaneis Rocha, que comentou também os empregos gerados pelo empreendimento e a sua expansão. “Certamente teremos muito crescimento do ParkShopping”, completou.

A Multiplan é avaliada em cerca de R$ 13,5 bilhões na Bolsa de Valores e está presente em vários estados do país com empreendimentos imobiliários e mais de 600 shoppings centers espalhados no país. Em Brasília, são quatro décadas de vida, comemoradas nesta quarta-feira (8). “Trouxemos um espaço de entretenimento e diversão para a cidade. São 11 milhões de visitantes por ano e estamos trabalhando na 11ª expansão do ParkShopping neste momento”, adiantou o diretor-presidente da Multiplan, Eduardo Peres.

Governo atuante

Medidas tomadas pela administração pública e o setor privado alavancaram a economia do DF nos últimos anos. Em 2022, ela cresceu 4,3% em comparação a 2021, acima dos 2,9% do índice nacional para o mesmo período.

Esse aumento teve como principais colaboradores a indústria e o setor de serviços e foi impulsionada com ações do governo, a exemplo da desoneração de tributos e a concessão de benefícios fiscais.

A implementação do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis), em 2021, proporcionou a 91 mil empresas e 389 mil cidadãos uma redução do endividamento com o governo local. Ações que colaboram para ampliar o consumo e reaquecer a economia. Em 2023, o GDF lançou uma nova edição do programa, com adesão até 30 de novembro. O objetivo é arrecadar cerca de R$ 400 milhões aos cofres públicos em débitos de mais de 150 mil pessoas físicas e 4,5 mil empresas.

O GDF também tem colhido resultados na melhoria do ambiente de negócios. De acordo com o Índice de Concorrência dos Municípios (ICM) elaborado pelo Ministério da Fazenda, Brasília ocupa o primeiro lugar do Centro-Oeste.

Com informações da Agência Brasília