CBMDF evita incêndio de grandes proporções na Asa Sul

Na noite de quinta-feira, 11, o CBMDF atendeu a uma ocorrência com o objetivo de evitar um incêndio de grandes proporções em um edifício

Na noite de quinta-feira, 11, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empegando 6 viaturas e 22 militares, com o objetivo de evitar um incêndio de grandes proporções em um edifício, pertencente ao complexo Grande Oriente do Brasil, localizado na 913 Sul, ao lado do colégio Notre Dame.

Ao chegarem no local, as equipes encontraram uma elevada quantidade de fumaça e chamas saindo do subsolo de um prédio de três andares. Com isso os militares localizaram o ponto incendiado e começaram o combate.

Após 35 minutos de ação, o fogo foi extinto e iniciou-se a fase de rescaldo que durou outros 30 minutos.

Da área total do edifício, cerca de 1200 m, somente um pequeno depósito de cerca de 16 metros, onde estavam armazenados armários e materiais de escritórios, foi atingido pelo fogo.

O local ficou sob a guarda do agente de segurança do local, pessoa responsável pelo acionamento ágil, da corporação.

A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio.