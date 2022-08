Suspeito de matar e atear fogo em morador de rua na Asa Sul confessou o crime

Suspeito teria sido ameaçado pela vítima antes de cometer o crime. Ele foi localizado enquanto trabalhava como flanelinha nas proximidades.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), localizou e prendeu o suspeito de matar e atear fogo em um morador de rua nesta quinta-feira (11). O homem conhecido como Jamaica, de 34 anos, confessou o crime, que teria sido motivado por ameaças feitas pela vítima, Joelson Rego, de 29 anos.

Na madrugada desta quinta-feira (11), o suspeito desferiu quatro facadas no pescoço e em seguida ateou fogo na vítima. Ele diz ter sido ameaçado pela vítima antes de cometer o crime. De acordo com as investigações, Joelson obrigava Jamaica a conseguir drogas para ele, do contrário o ameaçava dizendo que ia matá-lo e atear fogo no corpo.

Imagens mostram momento em que suspeito arrasta corpo da vítima e ateia fogo.

O corpo foi encontrado nas proximidades da rua das farmácias na 302 Sul. Câmeras de circuitos de segurança nas imediações registraram o momento em que o suspeito arrasta o corpo da vítima pela área verde da região , em seguida, ateia fogo e foge. Jamaica foi localizado enquanto trabalhava como flanelinha em um estacionamento nas proximidades.

O autor e a vítima eram moradores de rua e viciados em crack. Jamaica vivia no local há cerca de sete meses, e Joelson, há três semanas. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), quando os policiais chegaram ao local, o cadáver ainda pegava fogo embaixo de uma árvore.

Vítima, Joelson Rego, de 29 anos morava no local há três semanas.

Foto: Reprodução

O criminoso deve responder por homicídio qualificado, sem possibilidade de reação da vítima, que estava dormindo, e também pode ser indiciado por ocultação de cadáver. A pena prevista para o crime é de 20 a 30 anos de prisão.