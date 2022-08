Ibaneis promete corredores de ônibus para o Entorno em entrevista

Segundo o mandatário, as propostas para uma suposta parceria entre o GDF e o governo de Goiás já estavam na ‘mesa’

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) prometeu, em entrevista concedida à TV Record na tarde desta quinta-feira (11), uma integração do transporte da capital federal com as regiões do entorno.

Segundo o mandatário, as propostas para uma suposta parceria entre o GDF e o governo de Goiás já estavam na ‘mesa’.

“Temos que integrar o transporte do Entorno ao do DF. Temos propostas colocadas na mesa numa parceria com o governo de Goiás e das prefeituras da região da Ride”.

Ele continuou dizendo que a intenção é avançar neste projeto, que trata de corredores de ônibus.

“Essa proposta trata de corredores de ônibus, principalmente no que diz respeito a Águas Lindas e Valparaíso. Precisamos avançar, trazendo esses passageiros para dentro do BRT e dar suporte maior a todas essas famílias que vêm ao DF para trabalhar e retornam à noite para suas residências”, finalizou.