PMDF prende homem foragido por furto de cabos em igreja

O fato ocorreu por volta de 16 horas, na Segunda Avenida, Área Especial. A PMDF já havia prendido este homem em maio deste ano

Nesta quinta-feira (11), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, novamente, um homem que estava foragido da justiça por furto de cabos de uma igreja. A prisão foi efetuada através de agentes integrantes do Grupo Tático Operacional 45, durante patrulhamento no Núcleo Bandeirante.

O fato ocorreu por volta de 16 horas, na Segunda Avenida, Área Especial. A PMDF já havia prendido este homem em maio deste ano, depois que ele efetuou diversos furtos no Núcleo Bandeirante, incluindo cabos de eletricidade da Paróquia Dom Bosco.

O furto dos cabos ocorreu em abril deste ano.

Em maio o homem foi preso pela PMDF pela primeira vez, mas, após receber um benefício da justiça para deixar o local de cumprimento da pena, ele não retornou no período em que deveria voltar e estava foragido desde então.

Depois da prisão de hoje, o criminoso foi encaminhado para 21ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da justiça.