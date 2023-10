CBMDF e moradores impedem propagação de incêndio em kitnet no Setor Policial Sul

Por volta das 20h08, a ocorrência mobilizou duas viaturas dos bombeiros

Na noite de domingo (15), uma tragédia foi evitada graças à ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e moradores do Edifício Maria Rocha Torres, localizado no Setor Policial Sul, próximo ao Colégio Militar Dom Pedro II.

O incêndio, que teve início em uma kitnet no subsolo do edifício, foi descoberto por moradores do prédio, que, estando de folga, perceberam a fumaça e agiram imediatamente.

Os moradores arrombaram a porta da unidade afetada e usaram extintores de incêndio para apagar as chamas, evitando sua propagação para outras unidades do edifício.