Dupla é presa suspeito de tráfico de drogas após perseguição policial na EPNB

A operação bem-sucedida resultou na apreensão de uma quantidade significativa de maconha

No último sábado (14), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 48) detiveram dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, após uma perseguição na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu informações sobre uma dupla que estaria comercializando drogas na região da Candangolândia, conduzindo uma motocicleta. Os suspeitos foram avistados na altura do Km 5 da EPNB, seguindo em direção a Samambaia. Ao receberem a ordem de parada, os suspeitos não obedeceram, desencadeando uma perseguição que durou cerca de 15 minutos.

Durante o acompanhamento, os policiais conseguiram abordar os suspeitos. Com o jovem detido, foram encontradas várias porções de maconha, que ele prontamente assumiu ser de sua propriedade.

O condutor da motocicleta foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado por desobediência e por colocar em risco a segurança pública. Já o menor de idade foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e responderá pelo crime análogo ao tráfico de drogas.