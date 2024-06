PMDF apreende arma de fogo dentro de uma oficina em Sobradinho

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) apreenderam um revólver em uma oficina na tarde deste domingo. A ação ocorreu após a PMDF ser acionada para investigar um disparo em via pública no conjunto 18 da Avenida Central.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma oficina em funcionamento. O proprietário negou ter efetuado qualquer disparo, mas consentiu com uma busca no estabelecimento. Durante a inspeção, a equipe do Gtop 33 encontrou um revólver calibre .38 com cinco munições intactas escondido dentro de uma gaveta.

O dono da oficina foi conduzido à 35ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.