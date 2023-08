CBMDF é acionado após incêndio em apartamento na Asa Sul

Não foi registrado vítimas após o incidente

Nesta sexta-feira, dia 25, um incêndio irrompeu em um apartamento localizado na região da Asa Sul, em Brasília. A equipe do Corpo de Bombeiros foi prontamente chamada para intervir e extinguir as chamas.

No apartamento que aconteceu o incêndio morava uma idosa que estava ausente no momento. Os bombeiros prontamente orientaram os residentes do prédio a evacuar o edifício. Até o momento desta publicação, não havia informações disponíveis sobre possíveis vítimas.

As chamas tiveram início por volta das 8h e, aproximadamente 20 minutos após, foram contidas e controladas pelos profissionais dos bombeiros.