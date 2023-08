Mulher morre após pular de cabine de caminhão em movimento com criança de 1 ano

As equipes de resgate se depararam com uma equipe médica da ambulância das Forças Armadas prestando os primeiros socorros às vítimas

Mulher pula de caminhão em movimento e morre, o caso aconteceu na BR-060, na noite de quinta-feira (24). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a um incidente que ocorreu cerca de 5 km após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Goiânia, por volta das 19h45.

No local do acidente, equipes de resgate se depararam com uma equipe médica da ambulância das Forças Armadas prestando os primeiros socorros às vítimas. De acordo com informações do CBMDF, o incidente envolveu um caminhão de cor branca da marca VW, conduzido por um motorista de 22 anos, que não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante todo o atendimento.

Segundo relato do condutor do caminhão, ele teria parado o veículo às margens da via para prestar ajuda a uma pessoa em necessidade. No entanto, em um trágico desdobramento, o caminhão começou a se movimentar repentinamente, sem o motorista a bordo. Nesse momento, uma passageira do caminhão, de 20 anos, tomou a decisão desesperada de pular da cabine, segurando nos braços uma criança de 1 ano.

O caminhão avançou cerca de 20 metros e colidiu com um barranco, resultando na morte imediata da jovem. Enquanto isso, a criança apesar de ter sofrido lesões, foi resgatada pelo CBMDF e encaminhada ao Hospital de Base de Brasília (HBB).

A criança foi encontrada consciente, porém com escalpelamento em parte do crânio, suspeita de fratura na face e escoriações pelo corpo. Felizmente, seus sinais vitais estavam estáveis durante o transporte para o hospital.