CBMDF controla incêndio em galpão na Ceilândia Norte

Felizmente, não houve vítimas registradas no incidente

Uma ocorrência de incêndio em um galpão mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na madrugada desta segunda-feira (7). Por volta das 02h49, a corporação foi acionada e prontamente respondeu ao chamado, enviando quatro viaturas e mobilizando uma equipe de 15 militares para o local.

O incidente aconteceu na QNN23 conjunto B, próximo à estação do metrô em Ceilândia Norte. Ao chegarem ao local, as equipes de bombeiros se depararam com chamas e muita fumaça tomando conta de um galpão que continha diversos materiais, especialmente madeira. A porta de entrada do estabelecimento já estava aberta, o que facilitou o acesso dos bombeiros para iniciar imediatamente as ações de combate ao incêndio e busca por possíveis vítimas.

As equipes adentraram o galpão utilizando técnicas de combate direto às chamas, conseguindo extinguir o fogo rapidamente. A intervenção evitou que as chamas se propagassem e causassem danos ainda maiores tanto ao galpão quanto às edificações vizinhas.

As operações de extinção do incêndio e o rescaldo tiveram duração aproximada de uma hora, período em que os bombeiros trabalharam para garantir que não houvesse reignição do fogo.