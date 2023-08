Jacaré é encontrado no Setor de Clubes Esportivos Sul

Os policiais militares ambientais realizaram com sucesso a captura do jacaré

Um jacaré estava avistado caminhando no asfalto próximo ao condomínio Alvorada do Lago, na rotatória do Setor de Clubes Esportivos Sul em Brasília. O caso aconteceu na tarde do último domingo (6).

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi imediatamente acionado para lidar com o inesperado visitante. A equipe especializada prontamente se dirigiu ao local, preparada para realizar a captura segura do animal, que se encontrava em uma área urbana atípica para sua espécie.

Os policiais militares ambientais realizaram com sucesso a captura do jacaré, garantindo sua integridade física e também a segurança dos moradores da região, que foram surpreendidos com a presença inusitada do réptil.

Após o resgate, o jacaré foi conduzido de volta ao seu habitat natural, em uma área adequada para sua espécie, garantindo que ele pudesse retornar ao ambiente natural em segurança.