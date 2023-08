Colisão entre dois veículos deixa um ferido na BR-251

O local ficou aos cuidados da PMGO

Na noite deste domingo (6), por volta das 20h43, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma grave ocorrência de colisão na BR 251, no KM 30. A resposta rápida da equipe envolveu o empenho de três viaturas e 13 militares.

Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com dois veículos, um Fiat Palio e uma Caminhonete GM S10, haviam se envolvido em uma colisão violenta. O Fiat Palio estava capotado às margens da rodovia, com o condutor encontrado fora do veículo. De imediato, os bombeiros iniciaram os procedimentos de avaliação e atendimento de protocolo de trauma.

A vítima foi prontamente atendida e transportada ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) consciente, orientado e em condição estável, apresentando escoriações, cervicalgia, dores na coluna e no tórax. Por outro lado, o condutor da Caminhonete GM S10 também foi avaliado, mas não apresentou necessidade de transporte ao hospital.