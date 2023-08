Semana começa com 294 postos de trabalho no DF e Entorno

Os salários variam de R$ 900 a R$ 6 mil. Há cargos para carpinteiro, atendente, auxiliar de limpeza, mãe social, entre outros

As agências do trabalhador estão com 294 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (7) para o Distrito Federal e o Entorno com salários de R$ 900 a R$ 6 mil. Para cadastrar o currículo, basta ir a uma unidade ou acessar o aplicativo Sine Fácil.

Na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF, carpinteiro (20), com experiência, recebe R$ 2.200. Em Alexânia (GO), subchef de cozinha ganha R$ 6 mil, o maior salário do dia. Chef de cozinha trabalha por R$ 4.200, cozinheiro de restaurante (6) por R$ 2.800 e recepcionista de hotel (3) ganha R$ 2 mil.

Ainda em Alexânia, por R$ 1.600, há chances para atendente de mesa (10), camareira (8) e auxiliar de limpeza (4). O candidato a assistente administrativo (2), com superior incompleto em administração, recebe R$ 1.845.

No Guará, atendente de farmácia ganha R$ 1.350 e, em Vicente Pires, atendente de lanchonete (2) trabalha por R$ 1.450. Em Planaltina, atendente de loja recebe R$ 1.700. Para Jovem Aprendiz, são 40 ocupações, para atendente de loja e mercado, para atuar em local não fixo, com pagamento de R$ 900.

As dez vagas para garçom, em Taguatinga Norte, pagam R$ 2 mil. Na região, também, há oportunidade para monitor infantil (4) trabalhar por R$ 1.320. Em Santa Maria, gerente de supermercado (2), recebe R$ 4.500. Já em Ceilândia, as oito vagas para mãe social oferecem a bonificação de R$ 2.100.

Pela gratificação de R$ 1.320 há 17 vagas para vendedor. Açougueiro pode trabalhar em Taguatinga (4), no Noroeste (5) ou no Cruzeiro Novo (2), pelo salário de R$ 1.500 a R$ 2.080,53. As vagas para churrasqueiro, no Park Way, e confeiteiro, no Paranoá, pagam R$ 1.450 e R$ 2.300, respectivamente.

Das vagas para estágio, cinco são para estudante de ciências contábeis em Santa Maria, três para auxiliar de contabilidade e duas para assistente de controladoria fiscal, trabalhar pelo salário de R$ 1.320. Na Zona Industrial, assistente administrativo (5) recebe R$ 26 ao dia e fonoaudiólogo geral (19), para local não fixo, ganha R$ 8 a hora.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília