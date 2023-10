CBMDF controla incêndio em dois caminhões na Vicente Pires

Em aproximadamente 10 minutos as chamas foram controladas

Um incêndio consumiu dois caminhões na madrugada desta segunda-feira (16), em Vicente Pires. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu à ocorrência na rua 10 B, chácara 133/134, ao lado do Posto de Combustível JFR, às 0h34.

Ao chegarem ao local, as equipes de bombeiros se depararam com dois caminhões do modelo VW/9.150 E, tipo baú refrigerado, estacionados ao lado de um galpão, completamente envolvidos pelas chamas.

A rápida mobilização de cinco viaturas dos bombeiros foi crucial para conter o incêndio e evitar que as chamas se propagassem para áreas vizinhas.