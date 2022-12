CBMDF atende vítima por arma branca em Taguatinga

O CBMDF realizou um atendimento do senhor R.G.P., vítima por arma branca, na C 9, próximo ao colégio CEMEIT em Taguatinga Centro

Na noite de domingo, 18, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou um atendimento do senhor R.G.P., 50 anos, vítima por arma branca, na C 9, próximo ao colégio CEMEIT em Taguatinga Centro.

O senhor apresentava quatro lesões na região da cabeça, insinuando que seriam feitas por algum objeto perfurocortante.

Segundo relatos do paciente, ele sofreu os golpes de faca na cabeça, após reagir a um assalto.

Ele foi atendido e transportado pelo CBMDF ao HRT, onde foi feito um curativo para contenção do sangramento. Durante o trajeto e atendimento ele estava consciente, orientado e estável.