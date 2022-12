Torre de TV vira ponto do Natal brasiliense

Projeto do Banco de Brasília (BRB) leva feira, luzes e decoração de fim de ano para diversos espaços do Eixo Monumental

Milhares de pessoas se reuniram, na noite deste domingo (18), na Torre de TV, no Eixo Monumental, para acompanhar a iluminação de Natal, que já toma conta da cidade. Até o dia 8 de janeiro, a torre e outros monumentos de Brasília estarão cobertos de luz e cores. O projeto é do Banco de Brasília (BRB) e a programação é gratuita, sempre das 17h às 23h.

“Poder proporcionar uma festa como esta para os brasilienses é um prazer e fortalece os laços do BRB com a população da cidade”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Este é um presente do Governo Ibaneis Rocha para Brasília. O BRB é hoje um banco do Brasil, mas é nascido aqui, no Distrito Federal. É nosso, é da nossa cidade”, completou o vice-governador Paco Britto, que anunciou o passeio de trenzinho para a garotada.

A ação prevê luzes e enfeites em oito pontos de Brasília. Além da Torre de TV – um dos locais mais tradicionais da cidade, principalmente em relação à ornamentação para as festas de fim de ano –, o projeto decorou para o Natal brasiliense o canteiro central do Eixo Monumental abrangendo áreas como o Palácio do Buriti, Praça do Buriti, Arena BRB Mané Garrincha, escadaria da Torre de TV, viadutos da W3, Platô da Torre de TV, Feira da Torre, Fonte Luminosa e Jardim Burle Marx.

“Eu me lembro quando era pequena e vinha com minha mãe ver as luzes na Torre de TV. Vir hoje, trazendo minhas filhas, me trouxe muitas lembranças”, contou a vendedora Camila Barreto, que levou Catarina e Emanoela para a festa. E é justamente este um dos intuitos do projeto. “O BRB, com o Natal na Torre, mostra suas raízes e sua ligação com a história e a memória afetiva do povo do DF”, enfatiza Paco Britto.

Foto: Jaqueline Husni/Agência Brasília

O projeto vai trazer aos brasilienses e turistas que chegam à capital do país para as festas de fim de ano peças decorativas, canhões de laser, projeção na fonte luminosa, feira de natal e apresentações musicais da banda Jingle Jazz.

Inspirada nas tradicionais feiras de Natal europeias, a Feira de Natal da Torre será um local de encontro para as famílias de Brasília. São mais de 30 empresas locais para comercializar presentes, artigos de moda, alimentos e bebidas.