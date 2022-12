Governo divulga o primeiro raio-x rural da capital

A pesquisa abarcou 208 comunidades rurais, 349 setores censitários, 69% do território, 24 regiões administrativas e 4.716 domicílios

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) apresentará os resultados preliminares da primeira Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD) Rural. O lançamento ocorre nesta terça-feira (20), às 11h30, no Salão Branco do Palácio do Buriti.

O raio-x, realizado com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), busca conhecer a situação demográfica, as condições sociais e econômicas da população residente nas áreas rurais da capital. Também aborda as características do domicílio e da infraestrutura no âmbito rural para auxiliar no planejamento e na tomada de decisões governamentais, relacionadas a essas áreas específicas, na formulação de políticas públicas.

Ao total, a pesquisa abarcou 208 comunidades rurais, 349 setores censitários, 69% do território distrital, 24 regiões administrativas e 4.716 domicílios. Foram pesquisadas 14.393 pessoas.

Serviço

– Lançamento da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio Rural (PDAD Rural)

– Data: 20/12 (terça-feira)

– Horário: 11h30

– Onde: Salão Branco, Palácio do Buriti

– Mais informações: (61) 3342-1632/1036 | [email protected]

Com informações da Agência Brasília