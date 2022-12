Codhab vende imóveis na Cidade Ocidental

São ao todo 500 lotes; interessados têm até o dia 23, às 18h, para apresentar proposta na sede da companhia

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) informa, nesta segunda-feira (19), que está realizando a venda direta de 500 lotes de propriedade da companhia, localizados na Cidade Ocidental-GO, desde que cumpridas as condições constantes do último instrumento Edital de Concorrência 06/2022 que encontra-se no site da Codhab.

O prazo final para entrega de propostas é no dia 23 de dezembro de 2022, de 8h às 18h, que deverão ser entregues no Protocolo da Codhab, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco – “A”, térreo, Ed. Seduma, Brasília/DF.

Os interessados deverão apresentar no ato do protocolo da proposta:

– Documento de identidade oficial com foto, original

– No caso de pessoas jurídicas cópia autenticada na forma da lei do Contrato Social (última alteração, se consolidada; do contrário, todas as alterações) ou do Estatuto Social registrado na Junta Comercial ou em órgão equivalente

– Procuração quando for o caso

O envelope da proposta deverá conter:

– Proposta de compra nos termos do Edital Concorrência N° 06/2022, e demais documentos listados, em envelope lacrado

Para maiores informações, clique aqui.

Com informações da Agência Brasília