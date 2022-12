Crianças do Projeto Golfinho ganham presentes de trabalhadores da Caesb

Empregados e colaboradores da companhia atenderam aos pedidos feitos por cartas de crianças de Ceilândia e Itapoã

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizou a entrega dos presentes do Natal Solidário para as crianças do Projeto Golfinho. Neste ano, a ação recebeu o nome de Campanha Seleção Solidária e foi realizada nos meses de novembro e dezembro. O objetivo foi arrecadar material escolar, cestas básicas, brinquedos e itens de vestuário para doação ao público-alvo do projeto.

Todos os anos, os alunos do Projeto Golfinho escrevem cartas com os itens que gostariam de ganhar. As mensagens ficam disponíveis para retirada pelos empregados e colaboradores em diversos locais da Caesb. A Campanha Solidária de Natal acontece há seis anos e a entrega dos presentes é celebrada e esperada ansiosamente pelas crianças e adolescentes do Golfinho.

Entre os presentes no evento de entrega em Ceilândia estava Sâmila da Costa Lima. Atualmente com 12 anos, ela participa do Projeto Golfinho desde 2017. “Eu acho muito bom aqui, gosto dos professores, dos alunos, de tudo. Eu aprendo natação e faço deveres de casa. Tem foto minha aqui pequeninha”, orgulha-se. Outro participante na entrega dos presentes foi Isaque Almeida Goldim, de 10 anos, que pediu em sua cartinha um kit de material escolar. “Eu gosto muito das atividades feitas pelos professores e adoro mergulhar”, conta empolgado. Já o golfinho Samuel Cardoso de Oliveira dos Santos, também de 10 anos, diz que todos estavam ansiosos pela entrega dos presentes e aproveitou para declarar seu amor pela natação. “Aqui é muito bom porque a gente aprende a nadar. A piscina é o que eu mais gosto”, diz.

O sentimento de gratidão não atinge somente as crianças. A mãe do golfinho Yuri dos Santos, Maria Madalena dos Santos, por exemplo, agradeceu o presente que o filho ganhou, disse que a equipe do Projeto Golfinho é nota mil e fez uma declaração. “Muito obrigada pela dedicação ao Yuri, ele tem desenvolvido muito mesmo e meu coração está transbordando de alegria. Que Deus proteja essa instituição para que vocês realizem mais sonhos de outros crianças, assim como os dos meus outros dois filhos, que estão loucos para entrar no projeto”, conta.

Para a gerente de Qualidade de Vida e Responsabilidade Social da Caesb, Nívia Pedrosa, a campanha natalina do Projeto Golfinho é sempre um momento de muita alegria e expectativa para as crianças e adolescentes. “Neste ano, a Caesb juntou duas paixões: Projeto Golfinho e Copa do Mundo e realizou uma campanha muito especial com adoção das cartinhas, cesta básica e material escolar. Em contrapartida, foi feita uma camiseta Seleção Solidária da Caesb e um boton em agradecimento aos empregados e colaboradores que participaram dessa campanha”, conta a gerente. Nívia aproveitou a oportunidade para, em nome de todas as crianças e adolescentes, externar gratidão a todos que participaram desse ato de solidariedade.

Projeto Golfinho

O Projeto Golfinho existe há 21 anos na Caesb e tem o objetivo de proporcionar a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atividades pedagógicas, educação sanitária, educação ambiental, desenvolvimento de atividades esportivas e a disseminação de valores para a construção da cidadania e fortalecimento da autonomia social. O Projeto atende a crianças e adolescentes na faixa etária de seis a 16 anos, pertencentes a famílias de baixa renda, matriculadas na rede pública de ensino do DF e residentes nas regiões administrativas de Itapoã, Ceilândia e Sol Nascente.

Atualmente, o Projeto Golfinho atende 172 crianças e adolescentes no Núcleo da Ceilândia e 167 no Núcleo do Itapoã, totalizando 339 crianças e adolescentes matriculados. Os alunos frequentam o projeto duas vezes por semana no turno contrário ao da escola. Neste período, eles têm aula de natação e psicomotricidade e jogos lúdicos, além de atividades pedagógicas referentes a Educação Ambiental. Os participantes também recebem lanche e um kit de uniforme (camiseta, short, calça, touca, sunga ou maiô, toalha e bolsa). Além disso, é oferecido o transporte escolar para as crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília