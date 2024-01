Castração gratuita de pets no Paranoá abre inscrições

Para participar, é necessário residir no Distrito Federal, ter 18 anos ou mais e realizar o cadastro na sexta ou no sábado (20), das 8h às 14h ou até as vagas esgotarem

As inscrições para a segundo edição do Castra-DF, que acontecerá no Paranoá, começam nesta sexta-feira (19). Na ação itinerante, serão oferecidas mil vagas para atendimento de cães e gatos, sendo metade para cada espécie.

Para participar, é necessário residir no Distrito Federal, ter 18 anos ou mais e realizar o cadastro na sexta ou no sábado (20), das 8h às 14h ou até as vagas esgotarem. Poderão ser cadastrados dois animais por CPF.

As carretas estarão estacionadas no ginásio ao lado da administração regional do Paranoá. As senhas serão entregues por ordem de chegada. O tutor deve apresentar documento oficial com foto e não precisa levar o pet até o local. O cadastro não garante a participação no projeto. As inscrições serão analisadas e o resultado deve ser publicado até o dia 22 no site da Secretaria do Meio Ambiente da Proteção Ambiental (Sema-DF).

As cirurgias devem ocorrer entre os dias 23 e 29, nas carretas do projeto. Antes do procedimento, os animais selecionados passarão por exames pré-operatórios como hemograma e eletrocardiograma. As testagens são gratuitas e identificarão se o cão ou gato está em condições aptas para a castração.

O Castra-DF foi lançado em novembro de 2023 e já passou por Planaltina, onde atendeu mais de 600 animais. A subsecretária de Proteção Animal Substituta da Sema-DF, Geisa Maria Cabral Gomes, afirma que o objetivo é percorrer todas as regiões administrativas para cuidar da saúde dos animais e fazer o manejo populacional. “A castração adiciona qualidade de vida para os animais auxiliando na diminuição de neoplasias, na restrição do comportamento reprodutivo indesejável, além de propiciar a redução de doenças infectocontagiosas nos animais”, salienta.

O projeto também promoverá capacitações profissionais voltados à área pet, com cursos de administração e gestão pet, cuidador e passeador, banho e tosa, hospedagem de pets e confeitaria para pets. Para participar, basta se cadastrar no site e se inscrever no curso de interesse.

As informações são da Agência Brasília