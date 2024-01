Pré-conferência de Cultura discute políticas da área no Plano Piloto

O encontro teve o objetivo de engajar a sociedade civil e o poder público na discussão e apresentação de propostas para o fortalecimento

Em ação conjunta, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e a Administração Regional do Plano Piloto promoveram, nesta quarta-feira (17), a Pré-Conferência de Cultura do Plano Piloto. A região administrativa integra a Macro 6, que abarca também o Lago Sul e o Lago Norte. As propostas têm o objetivo de alcançar instâncias da 6ª Conferência Distrital Nacional de Cultura, que ocorre entre os dias 27 e 28 deste mês.

O encontro teve o objetivo de engajar a sociedade civil e o poder público na discussão e apresentação de propostas para o fortalecimento e proposição de políticas públicas de cultura. Representantes de diferentes vertentes culturais expuseram suas opiniões em torno da importância da cultura no âmbito escolar e como ferramenta de acesso ao lazer.

“É fundamental garantir esse espaço democrático de escuta, pois acreditamos na cultura e na economia criativa como uma grande potência social; e, sendo assim, quem está na ponta levando os fazeres culturais para a população precisa estar cada vez mais integrado nessa construção”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

Aquecimento da economia

Durante o encontro, a gerente de Cultura da Administração do Plano Piloto, Marcela Rodrigues, reforçou: “Não podemos esquecer de citar a importância do nicho na movimentação econômica do DF, com um circuito gerador de empregos diretos e indiretos em uma das capitais com o maior número de eventos registrados e realizados atualmente no país. A sistematização da economia criativa hoje é um diferencial entre as cidades que se destacam como roteiros turísticos imprescindíveis ao redor do mundo, dentre outras.”

Para o administrador regional do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, a cultura traz vários benefícios à sociedade – inclusive no âmbito da saúde mental. “Aproveitando a campanha do Janeiro Branco, que chama a atenção sobre a conscientização em torno de cuidados com a saúde mental, podemos dizer que o acesso à cultura também proporciona benefícios à mente, além de promover um modo mais criativo e leve de se viver, tanto por meio da escrita quanto da pintura, do teatro ou da dança.”

*Com informações da Administração do Plano Piloto

Agência Brasília