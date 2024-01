Nova creche atenderá 188 crianças de até 6 anos em Santa Maria

As equipes responsáveis pela obra entraram na fase final dos serviços de acabamento, com enfoque na execução das juntas de dilatação

Santa Maria está prestes a receber mais um Centro de Educação para a Primeira Infância (Cepi). Localizada na CL 201, Lote A-01, a unidade educacional será a sexta creche da região administrativa e está ganhando, nos últimos dias, os toques finais antes de ser entregue à população. O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na obra supera R$ 4,2 milhões.

As equipes responsáveis pela obra entraram na fase final dos serviços de acabamento, com enfoque na execução das juntas de dilatação, retoques na pintura, paisagismo com plantio de grama, manutenção de forros e instalação do letreiro de identificação da creche.

Serão, ao todo, 1.311,97 m² de área construída, que irão viabilizar o atendimento de 188 crianças com até 6 anos em período integral. O projeto segue os parâmetros do programa Pró-infância, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que inclui a execução de 10 salas de aula, com calçadas e rampas acessíveis, paisagismo, entre outras coisas.

A arquiteta da Secretaria de Educação do DF (SEEDF) Aline Lima explica que um dos diferenciais do novo Cepi de Santa Maria é a adição de uma guarita e estacionamentos ao projeto original do FNDE. “Essa guarita foi um elemento acrescentado ao projeto que irá permitir o controle de entrada e saída da creche, dando mais segurança aos estudantes e aos servidores”, detalha.

Oferta de vagas

Atualmente, Santa Maria conta com cinco Cepis já entregues e em funcionamento. A nova unidade é uma das 18 creches em construção pela capital, totalizando um investimento de quase R$ 95 milhões para ampliar a oferta de vagas. A entrega dessas unidades vai beneficiar diretamente mais de 3,2 mil crianças.

Desde 2019, nove unidades educacionais para crianças de até 6 anos foram entregues, beneficiando moradores de Ceilândia, Samambaia, Pôr do Sol, Planaltina e Lago Norte. O Executivo trabalha, ainda, para expandir as instalações das escolas existentes, viabilizando o atendimento de mais de 200 crianças por centros de ensino.

Os esforços direcionados para ampliação da oferta de vagas em creches já reduziram quase pela metade, de 23 mil para 13 mil, o número de crianças na fila de espera por vagas em unidades escolares de ensino infantil.

Na última terça-feira (16), o GDF também anunciou o reajuste e ampliação do Cartão Creche. O benefício passará de R$ 803,57 para R$ 852,72 para as 6.710 que serão atendidas pelo programa em 2024. A medida reforça o empenho do GDF em elevar a qualidade do ensino destinado às crianças de até 3 anos e fortalecer as instituições parceiras do governo na educação infantil.

Agência Brasília