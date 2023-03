Casal é preso acusado de assalto a uma clínica na Ceilândia

O homem foi preso com uma arma de fogo, com munição e a mulher, com três celulares roubados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar a prisão de um casal suspeito de roubos e furtos na região de Ceilândia. Durante a ação, um casal foi preso acusado de assalto a uma clínica de odontologia, situada em Ceilândia.

Dois traficantes são presos em ponto de bloqueio policial em Santa Maria

O homem foi preso com uma arma de fogo, com munição e a mulher, com três celulares roubados das vítimas. O casal foi autuado em flagrante e recolhido à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.