Dois traficantes são presos em ponto de bloqueio policial em Santa Maria

Com um dos traficantes foi encontrado no bolso uma porção de cocaína

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) prenderam dois homens por porte ilegal de entorpecentes em Santa Maria, por volta das 20h30, dessa quinta-feira (9).

A equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizava ponto de bloqueio na região quando conseguiram visualizar duas motos que frearam bruscamente ao perceberem a presença dos policiais. Sendo que um deles arremessou algum objeto no mato, antes de ser parado pelos policiais.

Com um dos abordados foi encontrado no bolso uma porção de cocaína, na busca pessoal do outro motociclista, nada foi encontrado, mas ao irem averiguar o local onde ele havia jogado o objeto, foi encontrado uma sacola com 200 gramas de cocaína (tipo “escama de peixe”).

Os dois foram apresentados à 20ª Delegacia para registro.