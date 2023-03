PMDF prende um foragido da Justiça na Estrutural

O homem de 27 anos informava um nome falso para os policiais a fim de esconder que ele era um foragido

Policiais militares prenderam um foragido da Justiça, às 18h desta quinta-feira (9), na Cidade Estrutural. Durante a abordagem, os policiais apreenderam com o suspeito objetos furtados, uma arma de fogo e pássaros silvestres.

Após consulta nos sistemas de identificação, a equipe constatou o verdadeiro nome do suspeito.

Os policiais observaram a presença de aves silvestres em gaiolas na sua residência. O casal informou que não tinha autorização para criar os pássaros.

Ainda na residência foi encontrado sete aparelhos celulares, um notebook, um monitor e um tablet, todos com restrição de furto. Eles afirmaram que adquiriram os eletrônicos comprando na Rodoviária do Plano Piloto e em Ceilândia, por preços bem abaixo dos praticados no mercado.

Um revólver calibre 38, com uma munição foi encontrado em cima do guarda-roupa do suspeito. Ele assumiu a propriedade da arma, dos pássaros e dos objetos apreendidos.

Foi registrado o flagrante de receptação, crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo, além do cumprimento do mandado de prisão.