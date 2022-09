Casal do tráfico é preso com drogas e munição

A PCDF prendeu em flagrante um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 21, conhecidos como o “casal do tráfico” de Brazlândia

Na noite dessa quarta-feira, 22, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), prendeu em flagrante um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 21, conhecidos como o “casal do tráfico” de Brazlândia.

Os dois são moradores do Setor Norte da região e vinham sendo monitorada pelos policiais.

A ação foi desencadeada após eles serem flagrados vendendo maconha a um usuário. No interior da casa onde residiam, os investigadores encontraram tabletes da droga, 23 projétil calibre.38, uma porção de cocaína, dinheiro e um caderno com anotações do tráfico.

O casal é conhecido dos investigadores como traficantes da região do Setor Norte. O suspeito havia sido preso há seis meses pela Seção de Repressão a Drogas da 18ª DP, também por tráfico de drogas.

Após as medidas legais, os envolvidos foram recolhidos à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanecerão à disposição da Justiça.