Motorista perde o controle da direção e colide em árvore no final da Asa Norte

Na noite dessa quarta-feira, 21, uma motorista de 32 anos perdeu o controle da direção e colidiu o carro que conduzia contra uma árvore

Na noite dessa quarta-feira, 21, uma motorista de 32 anos perdeu o controle da direção e colidiu o carro que conduzia contra uma árvore. O acidente ocorreu nas entrequadras 215/415, da Asa Norte, em frente ao Parque Olhos D’água.

Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o carro,um Subaru Impreza de cor preta, no canteiro lateral da via.

A motorista foi atendida e transportada ao Instituto Hospital de Base (IHBDF) com escoriações pelo corpo.

O local ficou aos cuidados da PMDF.