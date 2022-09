Sejus divulga lista das candidaturas homologadas no Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR

O Comitê Distrital da Diversidade Religiosa é responsável por propor e fomentar ações relativas à liberdade religiosa no DF

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) divulga a lista das candidaturas homologadas e o resultado preliminar do processo de seleção dos membros da sociedade civil para composição do colegiado do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR, para o biênio (2022/2024). O órgão é responsável por propor, fomentar, ações e políticas relativas ao respeito à liberdade de crenças e convicções, combate à intolerância religiosa e defesa da laicidade no âmbito do Distrito Federal.

O CDDR é vinculado à área de Direitos Humanos do Governo Distrital, estabelecida atualmente na Secretaria de Justiça e Cidadania/Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SEJUS/SUBDHIR).

As candidaturas homologadas são: Álvaro Fernando Loureiro da Silva; Carla Costa Lima da Silveira; Gerlaine Torres Martini; Jéssica Paula de Melo; Marcelo da Costa Coelho; Marcelo Oliveira do Nascimento; Márcia Torres Gargalhone; Maria Salette Mayer de Aquino; Renata Amado Bahrampour; Roberto Alves de Almeida; Romi Márcia Bencke e Sylvio Santos Sobrinho.

Na sequência, a Comissão de Seleção, divulga as vagas de titularidade e suplência que seguem: Membros titulares – 1º Gerlaine Torres Martini; 2º Álvaro Fernando Loureiro da Silva, 3º Roberto Alves de Almeida; 4º Romi Márcia Bencke; 5º Maria Salette Mayer de Aquino, 6º Renata Amado Bahrampour. Membros suplentes – 7º Carla Barbosa Costa Lima, 8º Jéssica Paula de Melo, 9º Marcelo Costa Coelho, 10º Márcia Torres Gargalhone, 11º Marcelo Oliveira do Nascimento e 12º Sylvio Santos Sobrinho.

Caso haja interposição de recurso o candidato tem até cinco dias úteis a contar da publicação deste resultado preliminar para comparecer na Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SUBDHIR), localizada no SAAN, Trecho 1, Edifício da Secretaria da Criança, 3º Andar, sala da Coordenação de Políticas de Proteção e Promoção da liberdade Religiosa (CORRELIG).

Vencido o prazo para recursos, não havendo qualquer apresentação, a Comissão de Seleção, divulgará o resultado final do processo, decorrendo na sequência os atos para as devidas designações oficiais do colegiado.

Mais informações

Contatos Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – CDDR:

SEI GDF – SEJUS/CDDR

Coordenação de Políticas de Proteção e Promoção da Liberdade Religiosa – COORELIG/SUBDHIR/SEJUS.

Tel: 61 2244.1350 – E-Mail: [email protected]