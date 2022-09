Adolescente posta vídeo dando tiro para o alto e acaba apreendido pela PM em Ceilândia

Nessa quarta, 21, a PMDF prendeu um adolescente de 16 anos por ato análogo ao tráfico de drogas e por disparo em via pública na Ceilândia

Na noite dessa quarta-feira, 21, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um adolescente de 16 anos por ato análogo ao tráfico de drogas e por disparo em via pública na Ceilândia.

Tudo teve início após o menor divulgar nas redes sociais a ação dos disparos. A PMDF recebeu o material e conseguiu identificar o jovem como um morador da QNN 20.

Segundo os militares, o jovem atirou duas vezes para o alto. O objetivo do menor era intimidar os colegas de escola, com os quais ele brigou na saída do colégio no dia anterior.

O adolescente ainda disse que pegou a pistola com um amigo. Mas não revelou a identidade de quem seria e nem o paradeiro da arma de fogo.

Na casa do menor, ao revistar o quarto do jovem, os policiais encontraram cerca de 300 gramas de cocaína. A droga estava embalada em porções prontas para a venda. Os militares também encontraram sementes de maconha. O pai do adolescente afirmou desconhecer as ações do filho.

O jovem foi encaminhado para a 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente. Ele responderá por ato infracional análogo a tráfico de drogas e a disparo em via pública.

O adolescente já foi apreendido anteriormente por uso e porte de drogas.