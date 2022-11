Regiões em Planaltina ficarão sem energia neste sábado (05)

O desligamento garante a segurança dos cidadãos e dos técnicos durante os serviços

O fornecimento de energia elétrica será cortado neste sábado (5) em três quadras de Planaltina. A interrupção do serviço é necessária para que seja executada a manutenção de redes nos locais. O desligamento garante a segurança dos cidadãos e dos técnicos durante os serviços.

Vai faltar luz nos conjuntos C e G da AC 300, no Conjunto K da QR 201 e nos conjuntos E, G, I e K da QR 301. O período do corte de energia vai das 8h30 às 13h.

Além dos desligamentos já previstos, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.