DF terá 22 locais de vacinação neste sábado (5)

Para ampliar a cobertura vacinal no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar imunizantes em 22 locais neste sábado (5). Serão 18 pontos fixos e quatro de vacinação itinerante. Todas as regiões de saúde estarão com salas de vacina em funcionamento.

“A nossa meta é facilitar o acesso à vacinação e ampliar a cobertura vacinal da população”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. Haverá vacinação contra covid-19, influenza, pólio e de rotina.

Os imunizantes estarão disponíveis nos seguintes locais: Águas Claras, Asa Sul, Candangolândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Vila Planalto.

Já os carros da vacina vão passar por rotas em Ceilândia, Gama, Planaltina e Vila Planalto. Consulte as vacinas e os locais neste link.

É necessário apresentar documento de identificação e o cartão de vacina. Em casos de vacinação infantil, é preciso estar com os documentos dos pais ou responsáveis e a caderneta de vacinação do menor.

*Com informações da Secretaria de Saúde