Homem é preso após tentativa de homicídio durante acerto de contas em Santa Maria

A Polícia Militar apreendeu arma, cartuchos de munição, drogas, celular roubado

Um homem foi encontrado baleado após acerto de contas na noite dessa segunda-feira (27), em Santa Maria.

As equipes foram ao local e encontraram um homem de 34 anos de idade caído no chão com um ferimento no joelho proveniente de disparo de arma de fogo. Ele foi cobrar uma dívida quando recebeu um disparo vindo do seu devedor, que fugiu do local do crime em uma bicicleta preta.

O Corpo de Bombeiros fez o socorro e levou o homem ao Hospital Regional de Santa Maria.

O suspeito foi localizado em cima do telhado do vizinho após fuga. Ele disse as equipes que efetuou os disparos por conta de uma dívida que tinha com a vítima e que só não conseguiu atirar mais vezes porque a arma falhou.

Foi realizada uma busca na residência, foi encontrado quatro porções de maconha e duas porções de cocaína, além de uma balança de precisão e R$ 12,00 em espécie.

O suspeito disse que entregou a arma para seu enteado, a equipe encontrou o enteado escondido na casa de vizinhos de rua. Em entrevista pessoal ele disse que a arma não estaria na casa da e que levaria os policiais até o local.

Então, o enteado levou as equipes em outra casa, onde o proprietário autorizou a entrada da equipe.

Os policiais encontraram então a arma de fogo, com numeração suprimida, um carregador com nove cartuchos de munições e mais uma caixa contendo mais trinta e quatro.

Dentro do guarda-roupa dele foi encontrada uma mochila contendo dois tijolos de maconha, uma balança de precisão, uma faca e alguns rolos de papel filme, além do celular roubado e R$ 100,00 em espécie.

Já na cozinha da casa foi encontrada a bicicleta usada na tentativa de homicídio. O proprietário relatou que as drogas, a arma, munições e bicicleta eram de propriedade do suspeito do disparo e que ele estaria apenas guardando em sua casa.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados à 20ª Delegacia de Polícia.