Homem sai da prisão e volta a ser preso pelo mesmo crime na Asa Norte

Vários dos furtos que ocorriam na cidade, eram praticados por ele

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem que era autor de diversos furtos na cidade, nessa segunda-feira (27), na Asa Norte.

Após ser posto em liberdade, foi preso novamente pelo mesmo crime. De acordo com as imagens do estabelecimento, foi o terceiro furto que o mesmo autor foi flagrado.

O autor furtou um toldo e uma extensão com lâmpada de um estabelecimento comercial e foi abordado próximo ao local do ocorrido.